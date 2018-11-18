Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Şırnak'ta

Orgeneral Dündar beraberinde Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ile Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Aktaş, Dündar ve Tokel'e Hz. Nuh'un gemi maketini hediye etti.