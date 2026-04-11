Kara para operasyonunda yeni gelişme: Cezaevine gönderildiler

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takip ettiği yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesine yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Banka hesaplarında 25 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edilen zanlıların büyük bölümü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan teknik ve mali analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında 25 milyar 386 milyon 364 bin 872 lira işlem hacmi bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Adana merkezli 22 ilde 120 zanlıya yönelik 7 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ZANLILARDAN 86'SI TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 97 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 86'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.