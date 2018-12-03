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Karabük merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Karabük merkezli 7 il’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün askeri yapılanmasına yönelik 10 kişi gözaltına alındı.

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 Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında Karabük merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf askerlerden ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen Ö.Y., O.H.A., Ö.Ç., E.B., S.S.A., Ö.F.S., M.A., N.D., E.Ç. ve F.Ç. isimli toplam 10 şahıs gözaltına alındı. Aralarında aktif ve ilişiği kesilmiş 10 asker sorgulanmak üzere yakalandıkları illerden Karabük’e getirileceği öğrenildi.

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