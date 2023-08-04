Karabük Valiliği ''okulların depreme dayanıksız olduğu'' iddialarını yalanladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde, ilde okul ve kurum binalarında yapılan deprem güçlendirme çalışmalarıyla ilgili CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesine Müdürlük tarafından verilen cevaplardan derlendiği sanılan "10 okuldan 7'si depreme hazır değil. Bir ilimiz alarm veriyor." başlıklı haberle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kentte merkez ve ilçelerinde bulunan 204 okul ve kurumun 154 müstakil binada hizmet verdiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"154 okul ve kurum binamızdan 2007'de yayımlanan 'Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik' öncesinde yapımı tamamlanarak faaliyete geçen 66 binamız için deprem dayanıklılık testi yaptırılmıştır. Adı geçen yönetmeliğin yayımlanması sonrasında inşa edilen eğitim tesislerimiz yeni yapım tekniklerine göre inşa edildiğinden ve halihazırda istenen normlara uygun olduğundan bu binalar için dayanıklılık testi yaptırılmamıştır.

Deprem analizi yaptırılan 66 okul ve kurum binamızdan 47'sinin güçlendirilmesine, 19'unun ise yıkımına ve yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Yeniden yapımına karar verilen 19 okul ve kurum binamızdan 18'inin yıkımı tamamlanmış olup bazılarının inşaatı bitirilmiş, bazılarının ise inşaatı devam etmektedir. 1 okulumuz ise boşaltılmış, yıkım ihalesi sürecindedir. Bu okulumuzun binası da en kısa süre de yaptırılacaktır."

Açıklamada, haberde belirtildiği gibi yıkılacak 19 okul ve kurum binasının olmadığı vurgulanarak "1 okulumuz kalmıştır. Güçlendirilmesine karar verilen 47 okul ve kurum binamızdan 28 okul ve kurum binamızda güçlendirme çalışmaları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde tamamlanmıştır. Geriye kalan 19 okulumuzda ise ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak güçlendirmeye esas analiz ve proje çalışmaları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.