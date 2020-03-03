İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1553
  • EURO
    6,8494
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    110398
Güncel

Karabük-Zonguldak yolunda heyelan korkuttu

Karabük- Zonguldak Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları iş makineleriyle kaldırılırken, yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda bulunan toprak ve kayaların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

DHA03 Mart 2020 Salı 17:20 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 17:20

Öğle saatlerinde, Karabük-Zonguldak yolunun Pirinçlik mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçaları, Karabük- Zonguldak Karayolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bölgeye gelen Karayolları ekipleri, yola düşen toprak yığını ve kaya parçalarını iş makineleriyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırabildi. Bir şerit ulaşıma açılırken, trafik ekipleri kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi.

Yolda bulunan toprak ve kayaların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi tepki: Elini sıkmadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'
'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'

Rejimi körelten strateji
Rejimi körelten strateji

Rejimi körelten strateji
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.