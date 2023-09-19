Karabük'te 2 FETÖ üyesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında adli işlem yapılarak takibi yapılan şahıslar ile ilgili yürütülen işlemler neticesinde; hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan Ş.A. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 zanlı işlemlerin ardından Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şehrimizde vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız ve mücadelemiz durmaksızın devam edecektir" denildi.