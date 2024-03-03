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Karabük'te apartman bahçesinde kadın cesedi bulundu

Karabük'te bir kadın apartman bahçesinde ölü bulundu.

AA3 Mart 2024 Pazar 14:15 - Güncelleme:
Karabük'te apartman bahçesinde kadın cesedi bulundu
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Bahçelievler Mahallesi 131. Sokak'taki apartmanın bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis görevlilerinin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hande C'ye (32) ait olduğu tespit edilen ceset, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayakkabıları apartmanın istinat duvarının yol tarafında bulunan kadının, yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvardan bahçedeki beton zemine düştüğü değerlendiriliyor.

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