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Karabük'te aynı günde 6 yangın: Kundaklama olabilir

Karabük'ün Ovacık ilçesinde aynı gün içinde çıkan 6 ayrı yangınlarda ticari taksi, metruk bina ve 4 samanlık zarar görürken, olayın kundaklama olacağı şüphesiyle Jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 10:24 - Güncelleme:
Karabük'te aynı günde 6 yangın: Kundaklama olabilir
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Merkeze bağlı Gümüşler Mahallesi'nde AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin'e ait ticari taksi, ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın hızla büyürken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alıp söndürülürken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Ticari takside de zarar oluştu.

Aynı gün içerisinde Gümüşler Mahallesi'nde Ramazan Şahin, Karşı Mahalle'de Mustafa Süze, Ekincik köyü yolu üzerinde de Ahmet Mazhar Denli'ye ait samanlıklarda gece saatlerinde ayrı ayrı yangın çıkmıştı.

Konuyla ilgili Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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