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Karabük'te etkili kar yağışı! Araçlar yolda kaldı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili olurken bazı araçlar yolda kaldı.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 07:22 - Güncelleme:
Karabük'te etkili kar yağışı! Araçlar yolda kaldı
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Yağış nedeniyle Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı.

Yolda kalan bir otomobili kurtarmaya giden çekici ise Karabük-Bartın kara yolunun Kırıklar köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Yaklaşık 7 metre yükseklikten yuvarlanan aracın sürücüsü kazada yara almadı. Çekici vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri de bölgede kontrollerini sürdürüyor.

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