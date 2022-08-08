Karabük'te selde zarar gören binalar yıkılıyor

Tır köyünde ev sahiplerinden onay alınması sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında riskli bulunan 12 binanın yıkılmasına karar verildi.

Kaymakamlık tarafından 4 binanın yıkılmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce kalan 8 binanın yıkımı için ihaleye gidildi.

İhaleyi alan firma, binaların yıkımına başladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, sel afetinden en fazla etkilenen Tır köyünde bazı ev, köprü ve yolların hasar gördüğünü söyledi.

Bu köyde yaraların hızla sarıldığını, içme suyu ve ulaşım sorununun giderildiğini ifade eden Gürel, hasarlı evlerin yıkıldığını, riskli evlerin yıkılmaya başlandığını ve yerlerine yenilerinin yapılacağını kaydetti.