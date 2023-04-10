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Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili yeni gelişme

Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili bir şüpheli yeniden gözaltına alındı.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 14:10 - Güncelleme:
Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili yeni gelişme
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Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü kez gözaltına alınan şüpheli D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen D.A, daha önce 3 kez gözaltına alınarak tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

- OLAY

Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli serbest bırakılmıştı.

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