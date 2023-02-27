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Karabük'ten 20 vagon odun Kahramanmaraş'a gönderildi

Karabük'te, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan odunlar, demir yoluyla bölgeye gönderiliyor.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 20:44 - Güncelleme:
Karabük'ten 20 vagon odun Kahramanmaraş'a gönderildi
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Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde merkez ve ilçelerden toplanan 1467 ster odun, kamyonlarla kent merkezindeki tren istasyonuna getirildi. Yüklenen 45 vagondan 20'si, Kahramanmaraş'taki afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı ve ilgili kurumların personelinin katılımıyla uğurlama gerçekleştirildi.

Gürel, gazetecilere, Karabüklüler olarak şu ana kadar deprem bölgesine 286 tır ayni yardım gönderdiklerini söyledi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki müdürlükler ve şeflikler tarafından bölgedeki vatandaşların yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için kampanya başlatıldığını belirten Gürel, "Şu ana kadar binlerce ster odun göndermiştik. Odunlar hazırlanırken Orman Bölge Müdürlüğü ve işletmelerimizdeki stoklar kullanıldı, sahadan da toplandı." dedi.

Vali Gürel, bazı ilçelerde vatandaşların hem odun hem kömür yardımı yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"45 vagonda 1467 ster yakacak odun mevcut. Bugün 20 vagonunu gönderiyoruz. Yarın da 25 vagonunu göndereceğiz. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine 203 metreküp tomruk gönderiyoruz. Şu ana kadar toplam 4 bin 394 ster yakacak odun, depremzede kardeşlerimizin kullanımı için gönderildi."

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