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Karacabey Gölecik Barajı'nda çalışmalar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı süren Gölecik Barajı, bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak. Gölecik Barajı'nda yaklaşık 48 bin metreküp silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) dökümü gerçekleştirilerek, 45,90 metre kotuna kadar gövde dolgusunun tamamlandığı bildirilen açıklamada, eş zamanlı olarak su alma yapısı imalatının sürdürdüğü ifade edildi.

AA25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:11 - Güncelleme:
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DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırmayla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kurumun bu çalışmaların yanı sıra sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığını bildirildi.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca'nın, Karacabey Gölecik Barajı inşaatına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Akca, projenin tüm aşamalarının tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 158 milyon 957 bin 859 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

Sulama ve içme suyu amacıyla inşa edilen Gölecik Barajı'ndan 45 bin 870 dekar arazinin sulanacağını aktaran Akca, Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının da karşılanacağı bilgisini paylaştı.

Gölecik Barajı'nda yaklaşık 48 bin metreküp silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) dökümü gerçekleştirilerek, 45,90 metre kotuna kadar gövde dolgusunun tamamlandığı bildirilen açıklamada, eş zamanlı olarak su alma yapısı imalatının sürdüdüğü ifade edildi.

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