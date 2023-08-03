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Karaciğer enfeksiyonu kapan hasta ambulans helkopter ile sevk edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde karaciğer enfeksiyonu kapan ve durumu ağırlaşan Hasan Y., ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

IHA3 Ağustos 2023 Perşembe 16:29 - Güncelleme:
Karaciğer enfeksiyonu kapan hasta ambulans helkopter ile sevk edildi
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Gazipaşa'da rahatsızlanarak yakınları tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Hasan Y., hastanede tedavi altına alındı. Burada yapılan kontrollerinde karaciğer enfeksiyonu kaptığı tespit edilen Hasan Y.'nin daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Doktorlar, durumu ciddi olan hasta için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans helikopter talebinde bulundu. Gelen talebe kısa sürede cevap veren 112, Gazipaşa'ya hava ambulansı gönderdi. Gazipaşa Şehir Stadı'na inen ambulans helikopter, ambulansla stada getirilen hastayı alarak Antalya'ya götürdü. Hasan Y.'nin, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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