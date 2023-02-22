Karadağ ve Bosna Hersekli arama kurtarma ekiplerine tören düzenlendi

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Başbakan Dritan Abazovic, 16 Şubat'ta ülkeye dönen 52 kişilik Karadağlı ekibi kabul etti ve onlara teşekkür plaketi takdim etti.

Abazovic, bireylerde insani yönün güçlü olması gerektiğini ifade ederek, "Kutsal kitabın dediği gibi; 'Kim bir can kurtarırsa, tüm insanlığı kurtarır.' Ülkemizden giden ekip son derece sorumlu ve özverili bir çalışma gerçekleştirdi." dedi.

Karadağ genelinden katılan tüm ekiplere teşekkür eden Abazovic, Türkiye'deki depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Törene, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Barış Kalkavan da katıldı.

ÇAY SATARAK YARDIM TOPLAYAN 12 YAŞINDAKİ MEHANOVİC'E TEŞEKKÜR

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic de Bosna Hersek Federasyonundan giden arama ve kurtarma ekiplerini, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde ağırladı.

Teşekkür plaketlerini takdim eden Karic, Bosna Hersekli ekiplere gösterdikleri kahramanlık için teşekkür ederek, "Siz orada arama ve kurtarma çalışmalarına katılırken biz de burada Türkiye'deki depremzedeler için yardım topladık." dedi.

Karic, Bosna Hersekli ekiplere Saraybosna'ya özel madeni para da takdim ederken, çay satarak depremzedelere yardım toplayan 12 yaşındaki Benjamin Mehanovic'i de unutmadı.

Mehanovic'e verdiği destek için üzerinde Saraybosna ambleminin yer aldığı altından madeni para hediye eden Karic, tüm ekiplere de teşekkür etti.

Bosna Hersek'ten 234 kişiden oluşan 13 ekibin, depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, 26 kişiyi sağ çıkardığı bilgisi paylaşılmıştı.