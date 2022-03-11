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Karadeniz kadını Dolmabahçe'de

Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Varol Uzlu, Karadeniz kadınının yaşamından kesitler sunan fotoğraflardan oluşan 15. kişisel sergisini İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda TDV KAGEM İstanbul Şubesi destekleriyle açtı.

11 Mart 2022 Cuma 15:26 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 15:26
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44 fotoğraftan oluşan 'Sevdaluk' isimli sergi, yoğun talep üzerine 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle Dolmabahçe Milli Saraylar, Saray Koleksiyonları Müzesi'nde tekrar sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf sanatçısı Varol Uzlu sokaklarında çocukluğunu harmanlayıp, denizinin maviliğini sevdiği kentin yollarından köylere, yaylalara, dağlara bu yeşil diyarın kadınlarını on üç yıllık bir çalışmayla fotoğraf karelerine yansıttığı sergi 21 Mart' a kadar meraklılarını bekliyor.

"Cemal aynasında suretlenmiş,

Rahim isminin mazharı,

Fıtratı sevgiyle merhametle yoğrulmuş,

Aldığını çoğaltarak veren

Yükünü tebessümle omuzlayan

Dağları bağ, ağuyu bal yapan

Anamız, kardeşimiz, kızımız, teyzemiz

İşine, eşine, uşağına, toprağına aşkla, sevdayla bağlı Anadolu kadınlarımızın"

  • Karadeniz kadını
  • Dolmabahçe
  • Sevdaluk

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