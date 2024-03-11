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Karadeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 03.10'da Samsun Körfezi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kentte sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi. Samsun Valisi Orhan Tavlı depreme ilişkin, 'Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar' açıklamasında bulundu.

11 Mart 2024 Pazartesi 03:32 - Güncelleme:
Karadeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI

Kentte sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

Samsun ve ilçelerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SAMSUN VALİSİ TAVLI'DAN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tavlı, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar." dedi.

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