Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Sualtı Savunma (SAS) timlerince imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı, Deniz Kuvveti Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7 gün 24 saat aralıksız devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cismin, SAS timleri tarafından denizde başarılı şekilde imha edildiği kaydedildi.