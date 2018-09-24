Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda palamutla limana yüzleri gülerek dönüyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan Karadenizli balıkçılar, bol miktarda palamut avlamanın mutluluğunu yaşıyor.
 
Limanda bekleyen kamyonetlere yüklenen palamutlar, iç bölgelere gönderiliyor.
 
"Güzel bir sezon geçiriyoruz"
 
Akçakoca Su Ürünler Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.
 
Karakaş, palamut avlanmaya çıkan teknelerin boş dönmediğini belirterek, "Havalar düzeldi. Poyraz bittikten sonra çok güzel palamut avcılığı var. Çok aşırı değil ama güzel. Bolluk var ve fiyatlar uygun. Balık çok iyi şu anda. Büyük gırgırlar bin-5 bin, ufak tekneler 50-100 kasayla dönüyor. Herkes bir şeyler tutuyor. Güzel bir hareketlilik var." ifadelerini kullandı.
 
Palamut bolluğunun fiyatları da etkilediğini aktaran Karakaş, "Balıkçılar tabii ki bu durumdan memnun. Sadece balıkçılar değil, alan da satan da herkes memnun. Balık fiyatları uygun. Balık boyutları da çok iyi. Palamudun bol olması diğer balıkların da fiyatını düşürüyor." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA