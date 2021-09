Karadeniz'de sağanak; Trabzon'da ırmak taştı, Rize'de heyelan meydana geldi

DHA 24 Eylül 2021 Cuma 14:45 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 14:45

Trabzon'un Maçka ilçesi Akmescit Mahallesi'nde sağanak nedeniyle ırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Mahallede fındık bahçeleri ile mezar ve yollar zarar gördü. Tarla sahipleri, balçığa gömülen tarım arazilerini temizlemeye başladı. Akmescid Mahallesi Muhtarı Erdal Uzun, yıllardır her yağmurda heyelan yaşandığını belirterek "Gece bir gürültüyle uyandık. Yukarıdaki orman çamur olup yola indi. Her yıl burada aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Her yağmur yağdığında canımız ve malımız için endişeleniyoruz. Burası heyelanlı alan diye işaretlendi ama kimsenin bir şey yaptığı yok" dedi.

Mahalle halkından Bedriye Bulut ise "Yağmur fazla yağınca ırmak taştı. Orman çamur oldu, aşağıya geldi. Fındık arazim çamur, taş ve ağaç yığınları ile doldu. Buna biri müdahale etsin, zararımı versin. Ne can güvenliğimiz var ne de mal güvenliğimiz" diye konuştu.

RİZE'DE HEYELAN ANI KAMERADA

Çamlıhemşin ilçesi Yağmurlu Mahallesi'nde eski taş ocağında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve ağaçlar, kara yolu kenarına düştü. Bu sırada araçları ile yoldan geçenler korku dolu anlar yaşadı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.