Karadeniz'de sel felaketi! Bakanlar afet bölgesindeki son durumu açıkladı

Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Yağış ve heyelanlar nedeniyle, Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Çorum, Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Erzincan ve Zonguldak'ta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kentlerde maddi hasar oluştu.

METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 13 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Rüzgarın, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BAKANLAR TUNÇ VE YERLİKAYA, SELDEN ETKİLENEN BARTIN'DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen Bartın'a, AFAD'dan 30 milyon lira ödeneğin bugün aktarılacağını bildirdi.

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) gelen Tunç ve Yerlikaya, burada kentteki sele ilişkin son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, meteorolojinin cumartesi günü toplam 19 ilde uyarı verdiğini; Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak ve Karabük'te "turuncu" uyarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, aşırı yağışlar sonucu uyarı verilen illerin tamamında 2 bin 156 ihbar alındığını bildirerek "Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, Devlet Su İşleri, Özel İdareler, Karayolları, Kızılay, UMKE ve belediye ekiplerimiz gelen her ihbarı hassasiyetle değerlendiriyorlar. Bölgedeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.

Yağışlar sonucu mahsur kalan 23 kişinin helikopterler, 570 vatandaşın da botlar ve iş makineleriyle kurtarıldığını aktaran Yerlikaya, AFAD Başkanlığınca bölgeye 449 arama ve kurtarma personeli, 25'i dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 283 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, Bartın'daki aşırı yağışlar sonucu 588 ihbar alındığına değinerek, "Son 24 saatte metrekareye Arıt beldesine 201, Amasra ilçemizde 183, Bartın merkeze 135 kilogram yağış düşmüştür. İlimiz genelinde 126 vatandaşımızı helikopter, bot ve iş makineleriyle kurtardık. Yine ilimizde meteoroloji verilerine göre yarın saat 15.00'a kadar sağanak yağış beklenmekte ve turuncu uyarı devam etmektedir." diye konuştu.

Çalışmalara destek olmak üzere bölgede 1297 personelin görev yaptığını ifade eden Yerlikaya, "Yarın gelecek personelle toplamda 3 bin 333 rakamına inşallah ulaşacağız. 170 iş makinesi, 1 helikopter, 150 araç, 20 ambulans, 11 kurtarma botu ve 1 mobil ikram aracı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

- VATANDAŞLARA DERE YATAKLARINDA UZAK DURMA ÇAĞRISI

Bakan Yerlikaya, enerji verilen köylere enerji verilmesi ve kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek yağışların bu gece ve yarın etkisini sürdürmesi beklendiğini aktardı.

Meteorolojinin bugün ve yarın 15.00'a kadar, metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi yönünde uyarı yaptığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bartın ve yağış alan diğer havzalarda bulunan barajlarda düşen yağışların önemli bölümü depolanarak feyzanın daha da büyümesi hamdolsun önlenmiştir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Hasar tespit çalışmalarımız başlatılmıştır. Bartın ilimize AFAD Acil'den 30 milyon lira ödenek Valiliğimizin hesabına aktarılacaktır. Diğer illerimize de gerekli ödenekler gönderilmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişmeleri anbean takip ettiğini Yerlikaya, diğer ilgili bakanlıklarla sürekli koordinasyonu sağladıklarını anlattı.

Bakan Yerlikaya, kuvvetli yağış alan illerde vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, yüksek kesimlerde bulunmaları, zemin ve düşük kodlu binalarda bulunmamalarını istedi.

- BARAJLARIN BARTIN'I BÜYÜK AFETTEN KORUDUĞU VURGUSU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Batı ve Orta Karadeniz'i etkileyen kuvvetli yağışlar sonrasına sel afetiyle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Bartın'da 200 kilograma varan yağışların taşkınlara neden olduğunu anımsatan Tunç, Bartın ve diğer sellerin yaşandığı illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Tunç, Bartın'da can kaybının yaşanmadığını, maddi hasarların bulunduğunu aktardı.

"İçişleri Bakanı'mızla hızlı şekilde bölgeye intikal ettik. Yarın da diğer illerimizde Sayın Bakanı'mızla çalışmalara nezaret edeceğiz." diyen Tunç, AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının maddi hasarların giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Bartın'ımızla ilgili olarak Kirazlıköprü Barajı'mız yüzde 60 doluluk oranıyla Bartın'daki büyük bir afetten ilimiz, il merkezimizi kurtarmış bulunuyor. Henüz daha doluluk oranı yüzde 60. Kozcağız Barajı'mız yüzde 15 doluluk oranı. Henüz su tutmaya başlamayan bir barajımız ama bu tür afetlerde su tutmamasına rağmen hızlı taşkınlarda ilimizi koruyan barajımız. Kışla barajımızda doluluk oranı yüzde 15. Hasarların, taşkınların büyük bölümü 'yaka selleri' dediğimiz, küçük derelerin taşmasıyla köylerimizde ve il merkezimizde hasarların oluşmasına neden oldu.

Bartın'da 260 köyümüzün 155'i etkilendi. Amasra, Kurucaşile, Ulus ilçemiz, Kumluca, Abdipaşa, Kozcağız, Hasankadı ve Arıt beldemizde de hasarlarımız meydana geldi. Bartın Irmağı'nı besleyen ana kollar, ana çaylar var. Buralardaki doluluk oranları yüzde 100. O nedenle Ulus Çayı yüzde 100 doluluk oranında şu anda ama Bartın il merkezine gelmesini barajlarımız engelliyor. Kozcağız Çayı da yine yüzde 100 doluluk oranında. Arıt Çayı da yüzde 100 doluluk oranında."

Bakan Tunç, meteorolojinin yarın da yağışların devam edeceğini bildirdiğini hatırlatarak vatandaşların, Valiliğin uyarılarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Barınma konusunda problem bulunmadığını, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve devletin tüm kurumlarıyla gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da anbean bölgeyi takip ediyor. İçişleri Bakanı'mızla Ankara'dan gelirken birkaç kez arayarak durumun nasıl olduğu bilgisini aldı." dedi.

Bakanlar Tunç ve Yerlikaya'ya Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta eşlik etti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI URALOĞLU, ANADOLU OTOYOLU'NDAKİ HEYELAN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'ndaki çalışmaların günün aydınlanmasıyla başlayacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti tünel çıkışında heyelan meydana gelen bölgede incelemede bulundu.

Daha sonra Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, mevsim normallerinin çok üzerinde yağışların yaşandığını belirtti.

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısıyla koordinasyon halinde ekiplerin sahada konuşlandırıldığını anlatan Uraloğlu, "Tabii belli bölgelerde aksamalar yaşandı. Özellikle Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Zonguldak, Bartın, Karabük'ün belli bağlantılarında sıkıntılar oldu. Şu ana kadar bu illerde kapalı 14 noktayı açmış olduk. Halen Ankara-İstanbul Otoyolu başta olmak üzere Karayolları sorumluluğundaki geri kalan 7 noktada kesintiler var. Yağış devam ediyor. Bazı noktaları açıyoruz, tekrar kapanabiliyorlar. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızla beraber görevimizin başındayız." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, gün içerisinde Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli bölgesine yakın alanda yaşanan ilk heyelanla trafiğin yavaşladığını, akşam saatlerindeki diğer heyelanla yolun trafiğe kapandığını anımsatarak D-100'e yönlendirilen trafiğin yoğunluğa sebep olduğunu anlattı.

- İSTANBUL YÖNÜNE GİDENLERE ESKİŞEHİR GÜZERGAHINI KULLANMA TAVSİYESİ

İçişleri Bakanlığıyla yapılan koordinasyon neticesinde Ankara'dan İstanbul yönüne gidecek araçların Eskişehir-Bilecik-Sakarya güzergahına yönlendirildiğini aktaran Uraloğlu, "Bu yolu açıncaya kadar İstanbul istikametine gidecek olan trafiğin mutlaka Eskişehir güzergahına kullanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Bakan Uraloğlu, ekiplerle inceledikleri heyelan alanında yağış ve akışın devam etmesi nedeniyle can güvenliğini tehdit eden durumun söz konusu olduğuna işaret ederek "Takip ediyoruz, ekipleri hazırladık. Günün ağarmasıyla, ilk ışıkların başlamasıyla çalışmalarımızı yürütmüş olacağız. Otoyolu gün içerisinde açma gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Tüm heyelan bölgelerine gereken ilave desteklerin sağlandığını ancak devlet ve kara yollarında bir kısım araçların banketleri ve emniyet şeritlerini kapatması dolayısıyla ulaşımda zorluklar yaşadıklarına işaret eden Uraloğlu, sürücüleri bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji ve AFAD'ın bugün yaptığı 15 il için "turuncu", 15 il için de "sarı" kodlu uyarılarına dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu illerde seyahat edecek vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Bakan Uraloğlu'na Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin de eşlik etti.

ZOLGULDAK'TA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Örmeci köyü mevkisinde dere sularının yükselerek asfaltı zorlamasıyla kent merkezine giden yolda dalgalı bir görüntü ortaya çıktı.

Çöküntüler meydana gelen yolda ekipler çalışma başlattı.

SAKARYA'DA TAŞAN DERE NEDENİYLE BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

İlçede etkisini gösteren sağanak sonrası Darıçayırı Mahallesi'ndeki derenin seviyesi yaklaşık 5 metre yükseldi.

Zeminden 70 santimetre yukarı çıkan sel suları dolayısıyla mahalledeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Evlerde mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve kamyonetlerle bölgeden tahliye edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Necmi Işık, bölgede sağanağın etkili olduğu zamanlarda taşkın riskini yaşadıklarını belirterek, "Ev ve dükkanlarda maddi zarar var. Tarlalardaki ekinler telef oldu. Zararımız büyük. Önlem alınmazsa yılda iki ya da üç kez yaşamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Kentte dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Memiş Mahallesi'nden geçen Memiş Deresi ile Kumluca Mahallesi'nden geçen Irmak Deresi taştı.

İki mahallede giriş ve bodrum katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle yollarda araçlar su altında kaldı.

Cide-Bartın kara yolu da su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel suyunun denize sürüklediği bir manda ise telef oldu.

Cide Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından evlere dolan su tahliye edilmeye çalışıyor.

Evini su basan Ayşe Aydın, AA muhabirine, gece saatlerinde evine su girmeye başladığını anlatarak "Ev havuz gibi. Daha önce de bir kere olmuştu ama o zaman hafif geçmişti. Işıklar yok, karanlıktayız. Her yer suyla dolu. Gece 02.00'den beri bu şekilde. Çocuklarım perişan oldu." ifadelerini kullandı.

MELEN ÇAYI TAŞTI, 1000'E YAKIN ARAÇ TAHLİYE EDİLDİ

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında Melen Çayı taştı. Taşkın sebebiyle küçük Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi'nde bulunan yaklaşık 1000 araç tahliye edildi.

Düzce'de sağanak yağış sonrasında Melen Çayı taştı. Taşkının meydana geldiği yerlerde işletme sahibi olan vatandaşlar ise harekete geçti. Küçük Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 1000'e yakın araç bölgeden tahliye edildi. İşletmelerin sular altında kaldığı bölgede tüm araçların çekildiğini belirten Galerici İhsan Açıkgöz, "Öncelikle Düzcemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehrimizde çok yoğun bir yağış vardı. Derelerin debisinin artmasına neden oldu. Melen Deresi de taştı. Şu anda bulunduğumuz konum Galericiler Sitesi. Düzce belediyesi ekipleri bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Galericiler olarak bizler de araçlarımızı korumak için bölgeden araçlarımızı tahliye ettik. İşletmelerimiz sular altında kaldı. Sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

DÜZCE VALİLİĞİNDEN MAZERETİ OLAN ENGELLİLER İLE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARINA "SEL" İZNİ

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli olacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden kuvvetli yağış sel ve taşkınlara yol açtı.

Bu çerçevede, 10 Temmuz Pazartesi günü mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli olması kararı alındı.

DÜZCE'DE SU BASKINLARINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Düzce'de etkisini sürdüren sağanak nedeniyle mahsur kalan bazı vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konuralp bölgesinde yer alan bir kum ocağında Asar Deresi'nin taşması nedeniyle 5 işçi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, botla işçilerin yanına ulaştı.

İşçileri bota bindiren ekipler, güvenli alana getirdi.

D-100 kara yolu Küçük Melen mevkisindeki alt geçitte biriken suda ise birçok sürücü araçlarıyla mahsur kaldı.

Sürücüler, çevredeki vatandaşlar ve gönüllü kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Asar köyünde de bir vatandaş, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanını kendi çabalarıyla kurtardı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ SEL SULARINDA DEHŞETİ YAŞADI

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel nedeniyle kamyonun kasasında mahsur kalan vatandaş apartman sakinleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ta 2 gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Devrek ilçesi Tabaklar Sokak sel suları arasında kaldı. O sırada kamyon kasasında mahsur kalan vatandaş son anda apartman sakinleri tarafından kurtarıldı. O kurtarılma anı saniye saniye amatör kameralara yansıdı.