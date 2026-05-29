  • Karadeniz'de Türk gemisine saldırı! Dışişleri: Riskleri taraflara iletiyoruz
Güncel

Karadeniz'de Türk gemisine saldırı! Dışişleri: Riskleri taraflara iletiyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin insansız hava aracı saldırısına uğradığını ve iki Türk mürettebatın hafif yaralandığını açıkladı. Bakanlık, Karadeniz'de son dönemde artan savaş kaynaklı gerilimin bölge için ciddi riskler doğurduğunu belirterek, Türkiye'ye yönelik olası olumsuz etkiler konusundaki endişelerini ilgili tüm taraflara ilettiklerini vurguladı.

İHA29 Mayıs 2026 Cuma 14:49
Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'deki Türk gemisine saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın, Karadeniz'deki Türk gemisine saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece (28 Mayıs) bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir.

Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir.

Son dönemde Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir.

Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz.

Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır.

Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz.

