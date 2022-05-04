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Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, usta sanatçı Metin Özlen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

4 Mayıs 2022 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu. Bakan Koca, usta sanatçı Metin Özlen'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, 'Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

"YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

"Ferhat ile Şirin" ve "Leyla ile Mecnun" isimli oyunları yeniden hayal perdesine taşıyan Özlen, 24 yıllık sanat yaşamında yurt içi ve dışında birçok ödül alırken 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne layık görülmüştü.

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