Karaman'da kız öğrenci apartında yangın paniği

Yangın, saat 23.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kaldığı apart da meydana geldi. 90 öğrencinin kaldığı 6 katlı binanın kalorifer dairesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan dumanın binayı sarması üzerine öğrenciler panikle pijamalarıyla binayı tahliye etti. Bir öğrencide kafesteki kuşunu da yanında taşıdı. Çağrılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen 6 öğrencide hazırda bekletilen ambulanslarda tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi bitene kadar dışarıda bekleyen öğrencilerden bazılarının olayın şoku nedeniyle birbirine sarılıp ağladı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu alevler söndürüldü. Öğrencilerde tekrar odalarına döndü.