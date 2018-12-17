Karaman'da uyuşturucu hap satan baba ve oğlu tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde A.N. (55) ve oğlu F.N'nin (27) uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, şüphelilerin oturduğu eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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