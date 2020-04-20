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Kırıkkale'de karantina süresi dolan 309 kişi evlerine gönderiliyor

Kırıkkale'de, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 309 kişinin tahliye işlemlerine başlandı.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 10:26 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 10:26
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Kente 4 Nisan'da Fransa ve 6 Nisan'da Katar'dan getirilip Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu ve Hamidiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 309 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek uğurlanan vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen 15 otobüsle memleketlerine gönderiliyor.

Polis ve jandarma ekipleri de yurt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlardan Taner Öztan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buraya Fransa'dan gelen tır şoförlerinden birisiyim. Çok güzel bir süreç geçirdik. Bütün görevliler ve Kırıkkale'de bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten her şey birinci sınıftı. Çok memnun kaldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yurttan ayrılan Hacı Kısacık da "Bu Türkiye'nin büyüklüğü. Bizi Fransa'dan aldı ve buraya getirdi. Burada da her türlü hizmet yapıldı. Allah hepsinden razı olsun. Bize bu imkanları sağladılar. Özellikle de bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

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