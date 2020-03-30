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Karantinaya alınan mahallelere erzak yardımı

Van'ın Çaldıran ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Han Mahallesi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtıldı.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:02
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İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunanların yanı sıra, çeşitli nedenlerle evlerinden çıkmayanların ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Bu kapsamda kent genelinde yüzlerce ailenin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine teslim eden ekipler, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Ham Mahallesi'nde de çalışma yaptı.

Ekipler, karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan mahalle sakinlerine kaymakamlık tarafından temin edilen temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıttı.

Mahalle sakinleri de ilgilerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

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