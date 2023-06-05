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Karar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Hesabı soruldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin seçimden hemen sonra çıkarma kararı aldığı depremzedelere ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından açılan jet soruşturmada; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı görevden uzaklaştırıldı.

IHA5 Haziran 2023 Pazartesi 13:38 - Güncelleme:
Karar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Hesabı soruldu
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2023 Genel Seçimleri'nden hemen sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin misafir ettiği depremzedeleri çıkarma kararına İçişleri Bakanlığı tarafından açılan jet soruşturma sonucunda belediyede 3 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İsa Karadağ'ın İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "'Konuyla ilgili müfettişler Tekirdağ'a geldi. Soruşturma devam ederken benim bir açıklama yapmam doğru olmaz. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim her şey daha iyi olur. Şu anda soruşturmada ismi geçen isimler görevden alınmadılar. Bu isimler şu anda soruşturma devam edene kadar görevlerinden uzaklaştırıldılar o kadar ama geçici bir süre. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecek. Şu anda soruşturma devam ederken bir açıklama yapmam doğru olmaz" dedi.

  • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
  • depremzede

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