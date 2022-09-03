4 yıl önce, evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. 4'üncü yılına giren evlat nöbetini ziyaret eden Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ailelerin kararlı eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır annelerinin evlatları için sürdürdükleri eylemin kararlılığına değinen Nuh Albayrak, "Bugün Diyarbakır'dayız, o şanlı eylemi sürdüren çok değerli annelerimiz, Diyarbakır anneleriyle beraberiz. Bugün anlamlı bir gündü. Önce şuarada başlayalım 17 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen 'Evlat Nöbeti Oturumu' vardı. Orada bu annelerimizin buradaki eylemlerinin ne anlama geldiğini değerlendirmiştik. Bugünde yine bu konu için buradayız. Aynı zamanda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'da burada güzel bir konuşma yaptı. Dolaysıyla bu değerli annelerimizin değerli eylemlerini bir kez daha alkışlamış oldum." ifadelerini kullandı.

"EVLAT NÖBETİ ÇOK ETKİLİ BİR DURUŞ SERGİLİYOR"



Evlat nöbetindeki annelerinin çok etkili bir duruş sergilediklerinin belirten Nuh Albayrak, "Burada devam eden evlat nöbeti terörle mücadeleden belki de çok daha değerli, çok daha önemli, çok daha etkili duruş sergiliyor. Burada programdan sonra Diyarbakır'ın caddelerinde bir yürüyüş yapıldı. Ben Diyarbakır'a daha önce çok geldim. Bir zamanlar Diyarbakır'ın caddeleri dikkatimi çekmişti geldiğimde. Başkent tabelalarından geçilmiyordu. Başkent kasabı vesaire her şeye başkent deniyordu. O caddelerde bugün İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun önderliğinde annelerimizle birlikte bir yürüyüş yapıldı. Bu yürüyüş boyunca bu heyet ve yürüyüş yapanlar hiç susmadılar. Diyarbakır'da olması bakımında çok anlamlı hale gelen sloganlar attılar. dedi.

"İNŞALLAH BÜTÜN ANNELERİMİZ BİR GÜN EVLATLARINA KAVUŞACAK"



Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşması için temennide bulunan Albayrak, "Burada PKK ve özellikle PKK'ya destek veren HDP'yi eleştirdiler ve lanet yağdırlar. Diyarbakır annelerine sayılarımızı sunuyoruz. İnşallah bu eylem sonuna kadar devam edecek ve bütün annelerimiz bir gün evlatlarına kavuşacak ve sevinecekler inşallah. İfadelerini kullandı.