İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Kardan tank yaptılar, adını TOGG koydular

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki çay bahçesinin işletmecisi Mehmet Udun, yeğeni Serdar Udun ve çalışanlarıyla kardan tank yaptı.

AA28 Ocak 2022 Cuma 12:54 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:57
ABONE OL

Yoğun kar yağışının ardından, sahilde bulunan Çınar Aile Çay Bahçesi'nin çalışanları eğlenmek amacıyla kardan tank yapmaya karar verdi. Yaklaşık 6 saatlik çalışma ile dev bir tank oluşturuldu.

Çay bahçesinin yanındaki bungalov evlerde kalan, Gemlik'teki TOGG tesislerinde görevli mühendislerin de çok beğendiği tanka TOGG ismi verildi.

Birçok ilçe sakini de kardan tankla fotoğraf çektirdi.

İşletme sahibi Mehmet Udun, "Arkadaşlar ve yeğenlerimizle beraber yıllardır bir tank yapmayı düşünüyorduk. Gemlik'teki TOGG fabrikasında çalışan arkadaşlarımız da vardı. Onlardan esinlenerek ismini TOGG koyalım dedik. Arabamız olduğu gibi bir de tankımız olsun istedik." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.