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Kardeş telefonunu gaspa 6 yıl hapis

Kayseri'de, kardeşi M.A.'nın (20) 900 liralık cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla yargılanan Sadık A. (30), 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

DHA03 Haziran 2021 Perşembe 15:50 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 15:54
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Olay, 5 Mart'ta, merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Sadık A., birlikte yaşadığı kardeşi M.A.'nın 900 lira değerindeki cep telefonunu bıçak çekerek, gasp etti.. Şikayet üzerine gözaltına alınan Sadık A., savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sadık A. hakkında 'yağma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Sadık A. ile şikayetçi kardeşi M.A., hazır bulundu. M.A., zararının giderildiğini, ağabeyinden şikayetçi olmadığını belirtti.

Sadık A. ise bıçak çekmediğini öne sürerek, "Madde bağımlısıyım. Paraya ihtiyacım vardı, o yüzden yaptım. Bıçak çekerek telefon almadım" dedi.

Mahkeme heyeti, Sadık A.'yı 'yağma' suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kardeşinin zararını gidermesi dolayısıyla sanığın cezası, 6 yıla düşürüldü ve Yargıtay süreci de dikkate alınarak, tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.

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