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Kardeş ülke Azerbaycan ile askeri öğretim işbirliği

Türkiye ve Azerbaycan savunma üniversitelerine karşılıklı rektör yardımcısı atandı. Rektör yardımcıları iki ülke ordusuna personel yetiştiren okullarda bir sene boyunca görev yapacak.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
Kardeş ülke Azerbaycan ile askeri öğretim işbirliği
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Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri öğretim işbirliği faaliyetleri devam ediyor.

25 Nisan 2018'deki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Personel Mübadelesine İlişkin Protokol" ile Şuşa Beyannamesi kapsamında her iki ülkenin savunma üniversitelerine karşılıklı rektör yardımcısı görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Azerbaycan Milli Müdafaa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Albay Reşad Tahirov, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesine, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat ise Mili Müdafaa Üniversitesine rektör yardımcısı olarak görevlendirildi.

Her iki rektör yardımcısı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan ordusuna subay, astsubay yetiştiren söz konusu kurumlarda bir yıl boyunca görev yapacak.

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