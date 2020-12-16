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Güncel

Kardeş ülkeye gönderilen yardım tırları yetkililere teslim edildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Azerbaycan'a gönderilen yardım malzemesi yetkililere teslim edildi.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 12:46 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:46
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuz Yılmaz'ın katıldığı törende, sağlık ürünlerinden oluşan yardım, Azerbaycan Savunma Bakanlığına ulaştırılmak üzere Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) yetkilileri tarafından teslim alındı.

Büyükelçi Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'de ciddi bir hassasiyet oluştuğunu, kamuoyunun Azerbaycan'a destek olabilmek için her türlü çabayı gösterdiğini bildirdi.

TDV'nin daha önce Azerbaycan'ın çeşitli şehirlerde şehit ailelerini kapsayan yardım dağıtımı gerçekleştirdiğini hatırlatan Özoral, "Yine aynı kampanya çerçevesinde bugün de Azerbaycan Savunma Bakanlığına yatak takımı, tıbbi önlükler, maskeler ve dezenfektanlardan oluşan çeşitli tıbbi malzeme ile süt takdimi yapılacak. Bu hassasiyeti gösteren TDV yöneticilerine ve Diyanet İşleri Başkanı'mıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Yılmaz, bugün teslim edilen malzemenin yardımdan ziyade destek göstergesi anlamı taşıdığını söyledi.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki zafer sevincini paylaştıklarını ifade eden Yılmaz, TDV'nin Azerbaycan'a yardımlarını sürdüreceğini kaydetti.

Azerbaycanlı yetkililere teslim edilen yardım malzemesi arasında 31 binden fazla önlük, yaklaşık 5 bin test kiti, 2 bin 500 nevresim takımı ve 91 bin 200 mililitrelik süt de bulunuyor.

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