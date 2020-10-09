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Güncel

Kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı

İzmir'de iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

IHA09 Ekim 2020 Cuma 10:41 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 10:41
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Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Evde bulunan kardeşlerden Cumhur Vardar (39) ile Hikmet Vardar (46) birbiriyle tartıştı. Tartışma biranda iki kardeş arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kardeş, yaşanan kavgada birbirini bıçakladı.

Kardeşlerden biri hastanede öldü.

Durum daha sonra polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşe ilk müdahalelerini yaptı.

İki kardeşten Cumhur Vardar, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılırken, durumu kritik olan yaralı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından evde yaralı olarak bulunan diğer kardeş Hikmet Vardar’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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