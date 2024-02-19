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Kargo gemisinin neden battığı ortaya çıktı!

Marmara'da mermer tozu taşıyan geminin, yağmur ve deniz suyuyla ıslanan yükün ağırlığını kaldıramayıp battığı belirlendi.

19 Şubat 2024 Pazartesi 08:53 - Güncelleme:
Kargo gemisinin neden battığı ortaya çıktı!
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Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan kargo gemisi Batuhan A.'nın kayıp 5 mürettebatı aranırken, kazanın nedeni de ortaya çıktı. Gemiye kapasitesinin sınırında bin 250 ton mermer tozu yüklendiği; sabitlenmeyen brandanın fırtınada havalandığı; yağmur ve deniz suyuyla ıslanan yükün ağırlığının arttığı öğrenildi. Ağırlık değişimi nedeniyle dengesi bozulan geminin su almaya başladığı ve battığı belirtildi. 4 mürettebatın ise güvertede brandayı düzeltmeye çalıştığı öne sürüldü.

MİDYE ÇİFTLİĞİNE DALIŞ

Arama kurtarma çalışmaları, 4. gününde 852 personelle devam etti. TCG Akın gemisinin dalgıçları enkazdaki taramayı sürdürürken; 6 km uzaklıktaki midye çiftliğinde de çalışma başlatıldı. 20 metre derinliğe kadar inen halatlarla dolu midye çiftliği dalgıçlarla kontrol ediliyor.

  • Marmara Denizi
  • Kargo gemisi
  • batma

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