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Karın şişliğiyle hastaneye başvurdu, 11 kiloluk kitle çıktı

Zonguldak’ta karın şişliği sebebiyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvuran 69 yaşındaki Selahattin Heper’in karnından 3 saatlik operasyon sonrasında 11 kilogram ağırlığındaki kitle başarıyla çıkartıldı.

IHA17.01.2020  16:49 - Güncelleme: 17.01.2020  16:49

İstanbul’da bir hastaneye karın şişliği nedeniyle başvuran 64 yaşındaki Selahattin Heper, ameliyatın riskli olduğunun söylenmesi üzerine Zonguldak’a gelerek Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvurdu. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven ve ekibi Arş. Görevlisi İlke Aktuğ Buzkan, Arş. Görevlisi Yücel Karadere, Arş. Görevlisi Emre Karadeniz önce hastanın tetkiklerini yaptı. Yapılan tetkiklerde 45x50 santimetre boyutunda 11 kilogramlık kitle tespit etti. Tespit edilen kitlenin bütün organları kenara ittiği, organların dolaşımını bozduğu anlaşıldı. Hasta gerekli hazırlıklar sonrasında 3 saat süren başarılı bir operasyona alındı. Operasyon sonrası 1 yaşındaki çocuk kadar olduğu ölçülen kitle başarılı bir şekilde bulunduğu yerden çıkartıldı.

Ameliyat sonrası kitlenin büyüklüğü sebebiyle hasta takip amaçlı yoğun bakıma alındı. Sağlığında ise herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

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