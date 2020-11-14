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Güncel

Karısını göğsünden 4 kez bıçakladı! Saldırgan koca tutuklandı

Adana'da tartıştığı karısını göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı. Ağır yaralı S.N'nin, Seyhan Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AA14 Kasım 2020 Cumartesi 10:02 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:02
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Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, önceki gün bir çocuğunun annesi S.N'yi (26) çıkan tartışmanın ardından göğsünden 4 bıçak darbesiyle yaralayan M.N'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen M.N, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, S.N'ye sosyal medya hesabından üzerinden gelen bir mesaja bakmak istemesinin ardından tartışma çıktığını ve ardından yaşadıkları boğuşma sırasında karısını yanlışlıkla bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Ağır yaralı S.N'nin, Seyhan Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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