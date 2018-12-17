Karısını silahla vuran kişi, intihar girişiminde bulundu

Alınan bilgiye göre, eşi Hakkı T. ile boşanma aşamasında olduğu için annesinde ikamet eden Meral T, işe gitmek için evden çıktı. Meral T, yolda yürüdüğü sırada Hakkı T'nin silahlı saldırısına uğradı. Hakkı T. daha sonra intihara kalkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Meral T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Hakkı T'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.