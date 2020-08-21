Kariye müzesi cami oldu! Kariye Camii nerede?

21 Ağustos 2020 Cuma 12:18 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 12:18

Kariye Cami'nin, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının gerekçesinde, camiyle ilgili daha önce alınan Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis kararının Danıştay tarafından kaldırılması gösterildi. Ayasofya'da olduğu gibi yeniden ibadete açılan Kariye Camii hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul'un fethinden sonra bir süre kilise olarak kullanılan Kariye Camii 1511 yılında camiye çevrilmiş, 1945 yılında ise müze ve müze deposu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmişti. Peki Kariye Camii nerede? İşte detaylar.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kariye Camii’nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19’uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

İstanbul'un fethinden sonra bir süre kilise olarak kullanılan Kariye Camii 1511 yılında camiye çevrilmiş, 1945 yılında ise müze ve müze deposu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmişti.

Fatih Sultan Mehmet Vakfı eseri olan Kariye Camii'nin müzeye dönüştürülmesine yol açan bu kararı Danıştay geçen yıl iptal etmişti.

Caminin Diyanet'e devredilerek ibadete açılması kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KARİYE CAMİİ NEREDE?

Kariye Camii, Fatih ilçesi sınırlarında Edirnekapı semtinde bulunuyor. Edirnekapı otobüs durağından yürüme mesafesinde.

KARİYE CAMİİ TARİHİ

Kariye (Chora) Kilisesi, 6. yüzyıla kadar giden bir geçmişe sahip. Günümüze ulaşmış hali, Osmanlı döneminde ve 20. yüzyılin ikinci yarısında geçirdiği onarımların sonucu.

Yapı, ilk önce manastır olarak 534 yılında I. Justinianus döneminde Aziz Teodius tarafından yapılmış, daha sonra da çeşitli onarım ve düzenlemelerden geçirilmiş.

Yapının önemi, Bizans İmparatorluğu'nun imparatorluk sarayı ve devlet idare merkezinin, Haliç kıyısında surlara yakın bir yerde konumlanmış olan “Blackhernai Sarayı”na taşınmasıyla artmış.

1511'DE CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

6’ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul’un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek ‘Atik Ali Paşa Camii’ veya ‘Kariye Camii’ olarak anılmaya başladı.

1945'TE MEB'E DEPO OLARAK VERİLDİ

29 Ağustos 1945 tarihinde 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) tahsis edilen Kariye Müzesi'nin ibadethaneye çevrilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

RESMİ GAZETE KARARIYLA İBADETHANE OLDU

2019 yılında Danıştay kararı ile müze statüsünden çıkarılan Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kariye Camii'nin mozaikleri ve freskleri 1948-1958 yılları arasında Amerikan Bizans Enstitüsü tarafından ortaya çıkarılmış.

Caminin dış girişinde Hz. İsa’nın hayatını anlatan, iç girişte de Hz. Meryem’in hayatını anlatan mozaikler bulunuyor. Ayrıca Hristiyan teolojisinden önemli sahnelerini betimleyen freskler bulunuyor.

KARİYE CAMİİ'NE NASIL GİDİLİR?

Kariye camii İstanbul'un Fatih ilçesindedir. Anadolu yakasından Metrobüs ile Edirnekapı durağında inip; Seyrantepe, Topkapı, Kadıkoy, Levent, Beyazıt, Mecidiyeköy ve Taksim’den kalkan ve Edirnekapı’dan geçen İETT otobüslerine binerek Kariye Camii'ne gidebilirsiniz.

Raylı sistemler için İstanbul Raylı Sistemler Haritası, İETT Belediye Otobüs sefer ve durakları için İETT Hat ve Durak Arama ve şehir hatları vapurları için İstanbul Şehir Hatları Vapur Seferleri sayfasına bakabilirsiniz.