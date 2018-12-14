Karla mücadeleye dev bütçe ve kadro ayrıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarının en zorlu geçtiği şehirlerden biri olan ve yılın 7 ayı 'beyaz" örtünün hakim olduğu Erzurum'da, bu yıl yaklaşık 100 milyon liralık bütçe ve 700 personel ile karla mücadele çalışması gerçekleştirilecek.

Kış aylarının soğuk ve yağışlı geçtiği, 1890 rakımıyla da "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Erzurum'da karla mücadele için hazırlıklar tamamlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince kış mevsiminde vatandaşların herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması, kentte kar ve buz esaretinin ortadan kaldırılması için Fen İşleri ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ekipleri, bin 540 mahallede karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 derecenin altına düştüğü Erzurum'da, bu mahallelerin 7 bin kilometrelik yolunun açık tutulması için gece gündüz demeden 700 belediye personeli ve 209 araçla vardiyalar halinde 24 saat çalışma yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon lira harcanarak yerine getirmeye çalışacağı karla mücadele çalışmaları sırasında 15 bin ton da tuz kullanacak.

"Yaklaşık 7000 kilometrelik yol ağını açık tutuyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkisini göstermeye başladığını belirtti.

Kış dolayısıyla hazırlıkların her yıl kasım ayının 15'ine kadar tamamladığını aktaran Sekmen, "Belediyemizce bu alanla görevlendirilen daire başkanlıklarımız arasında bir bütünlük sağlayarak, hatta diğer birimlerdeki dışarıda çalışan elemanlarımızı da bu birimlerin emrine vermek üzere 24 saat hazır halde bekliyoruz." diye konuştu.

Sekmen, kent genelindeki tüm yolların açık tutulması için aralıksız çalıştıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrin tamamındaki ana arterler dahil olmak üzere takriben 6500-7000 kilometre yolun kardan temizlenmesi ve açık tutulması her gün için vazifemizdir. Şehir ve ilçe merkezlerinde yolların açılması ve ulaşıma açık tutulması görevlerimiz arasındadır. Gerekli araç ve gereci bulundururuz, herhangi başka bir kurumun desteğine ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarımızı karşılarız."

"Karla mücadelede 100 milyon liralık maliyet"

Karla mücadele çalışmalarının iş gücü ve ekonomik açıdan önemli maliyeti olduğunu aktaran Sekmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Her yıl kış aylarında karla mücadelemiz yaklaşık 100 milyon liraya mal olmaktadır. Başta akaryakıt olmak üzere tuz, kar temizleme ve nakil için harcama yapıyoruz. Temizlenen kar kütlesini de daha sonra da müsait yerlere taşırız. Bu şekilde şehre zarar vermemeye çalışıyoruz. 5 yıldır herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden büyük özveriyle vazifemizi yerine getiriyoruz. Kışın yaptığımız bu çalışmayı halkımız büyük bir teveccühle karışılıyor, hatta teşekkür ediyor."

Sekmen, kar yağışının fazla olduğu kentte yaya trafiğinde aksama olmaması için de kaldırım ve caddelerin belediye görevlilerince kısa sürede temizlendiğini sözlerine ekledi.