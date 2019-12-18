AA 18.12.2019 12:13 - Güncelleme: 18.12.2019 12:15

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramasının ardından 3 yıl geçti.

Rus Büyükelçi Karlov, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016 Pazartesi günü akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne geldi.

Karlov, saat 19.05'te açılış konuşmasını yaptığı sırada koruması gibi hareket edip arkasına geçen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri de çatışma sonucu saldırganı etkisiz hale getirdi.

Saldırganın İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olduğu ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru olduğu tespit edildi.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüphelinin yer aldığı iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanıklar hakkında "anayasal düzeni ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör amaçlı tasarlayarak öldürmek", "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları istendi.

FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olduğu iddianamede, Abdulsamet Kekeç, Ahmet Kılınçarslan, Ayşe Söğüt, Bilal Dereli, Burak Yusmak, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Doğukan Söylemez, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Hasan Tunç, Hayreddin Aydınbaş, Hüseyin Kötüce, Kaan Bülbül, Kadir Şamlı, Murat Tokay, Mustafa Timur Özkan, Oğuzhan Öztürk, Ramazan Yücel, Salih Yılmaz, Sefa Kurnaz, Sercan Başar, Şahin Söğüt, Şerif Ali Tekalan, Temel Alsancak, Ufuk Gül ve Vehbi Kürşad Akalın da sanık olarak gösterildi.

- Suikastta FETÖ izi

İddianamede, Karlov suikastının arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedildi.

Karlov cinayetinin, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için FETÖ tarafından işlendiği vurgulanan iddianamede, örgütün, cinayetten yaklaşık 6 ay önce suikastı planladığı ifade edildi.

İddianameye göre, AK Parti Genel Merkezi'nce 27 Haziran 2016'da düzenlenen 9. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nın davetlileri arasında dönemin Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un da bulunması üzerine, FETÖ'den suikast talimatı alan tetikçi Altıntaş, programın düzenleneceği mekana yine koruma polisi olarak sızacaktı.

- Suikast planı STV dizisinden

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu TV'de yayınlanan "Nizama Adanmış Ruhlar" isimli dizinin 89. bölümünde soruşturma konusu olayın canlandırıldığı, sergi salonunda bir büyükelçinin öldürülmesi planına açıkça yer verildiği belirtilen iddianamede, Karlov suikastıyla bu dizinin 30 Aralık 2014'te yayınlanan 89. bölümünde işlenen suikast olayının benzerlikler gösterdiğine işaret edildi.

FETÖ'nün, eylemlerinde medyayı etkin şekilde kullandığı tespitine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi: "Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya aracılığıyla, kendisine iltisaklı televizyon kanalları, gazeteler, dergiler aracılığıyla örgüt mensuplarına talimatlar ilettiği, algı operasyonları yaptığı, yapılacak örgütsel eylemlerin planlarının dizilerde işlendiği, örgüte ait dizilerin senaryolarında dahi örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in etkisi ve talimatı olduğu belirlenmiştir."

Saldırı sırasında atılacak sloganın önceden hazırlandığı ve Altıntaş'ın bu sloganı ezberlediği aktarılan iddianamede, saldırıdan sonra eylemin arkasındaki terör örgütünün tespit edilememesi için de tedbirler alındığı belirtildi.

Sıradan bir polis memurunun Büyükelçi Karlov'a ilişkin bilgilere tek başına ulaşmasının mümkün olmadığı, eylemin bir istihbarat örgütünden yardım alınmadan yapılamayacağı vurgulanan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün MİT'teki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tespit edilen MİT içerisindeki örgüt hücresince Karlov suikastı için istihbarat sağlandığı tespiti, delillerle anlatıldı.

- Suikasttan 10 gün önce görüşmüşler

FETÖ hiyerarşisinde "öğretmen" konumunda bulunan ve Mevlüt Mert Altıntaş'ın "mahrem imamı" olduğu belirlenen eski BTK çalışanı Şahin Söğüt'ün, Karlov suikastındaki rolü iddianamede anlatıldı.

Söğüt'ün, 9 Aralık 2016'da, Altıntaş'ın Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evine 256 metre mesafede telefonunun sinyal verdiği belirtilen iddianamede, Söğüt'ün, Altıntaş'ın ikametinin yakınına giderek saldırıyla ilgili yerine getirmesi gereken talimatları verdiği ve bu tarihten sonra Altıntaş'ın bilgisayardan hedef şaşırtmak amacıyla aramalar yapmaya başladığı, yine saldırı ile ilgili son hazırlıklar için internetten otel, silah kılıfı, takım elbise ve sağlık raporu gibi konularda aramalar yaptığı tespit edildi.

İddianamede, Söğüt'ün teknik yöntemlerle imajı alınan cep telefonunda, örgüt elebaşı Gülen'e ait videolar, bazı haberleşme programları, örgütle ilgili kimi davaların iddianamelerinin yanı sıra "günlük olağan haberleri takip ederken internetten baktığı" terörist Mevlüt Mert Altıntaş, Büyükelçi Andrey Karlov ve elebaşı Gülen'e ait fotoğrafların tespit edildiği vurgulandı.

- Otel rezervasyonu

Altıntaş, saldırıyı gerçekleştireceği Çağdaş Sanatlar Merkezi civarındaki otellerden oda tutmak amacıyla 9 Aralık'tan itibaren ev arkadaşı Serkan Özkan'la ortak kullandığı bilgisayar üzerinden araştırma yaptı. İki otel üzerine yoğunlaşan Altıntaş, 14 ve 16 Aralık 2016'da Best Otel ile ilgili araştırma yaptı.

Terörist Mevlüt Mert Altıntaş, 14 Aralık 2016 günü saat 21.54 ve 22.16'da aradığı otelden 16 Aralık 2016 giriş, 17 Aralık 2016 çıkış olacak şekilde rezervasyon yaptı.

Saldırgan, 15 Aralık'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde birinci keşfini yaptıktan sonra saat 23.21'de Best Otel'i tekrar arayıp daha önce yaptırdığı rezervasyonu 19 Aralık 2016 giriş, 20 Aralık 2016 çıkış olarak değiştirdi.

Altıntaş, 19 Aralık 2016 saat 12.15'te ticari taksiyle otele geldi ve bir gecelik ücreti kredi kartıyla ödeyerek 204 numaralı odaya yerleşti. Takım elbisesini kuru temizleme için otel görevlisine veren Altıntaş, saat 17.00'de otelden ayrılacağını belirterek bu saate kadar kuru temizleme işleminin bitmesini istedi. Elbise saat 16.10'da saldırgana teslim edildi.

- Suçlamaları reddettiler

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması 8 Ocak 2019'da yapıldı. İlk celse savunma yapan sanıklar, atılı suçlamaları reddetti.

Suikastin düzenlendiği "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" fotoğraf sergisinin organizatörü Mustafa Timur Özkan, etkinliğin 16 Aralık'tan 19 Aralık'a alınmasına ilişkin talebin Rus elçilik yetkililerinden geldiğini, kendisinin açılış tarihinin değiştirilmesine ilişkin talebi olmadığını öne sürdü.

Serginin açılışının 20 Aralık 2016'da Moskova'da Rusya, İran ve Türkiye'nin yapacağı Suriye toplantısının 1 gün öncesine alınması için çaba sarf ettiği iddiasını kabul etmeyen Özkan, zirveden haberi dahi olmadığını savundu. Rus elçilik yetkililerine gönderdiği e-maile de değinen Özkan, "Ben mailimde 17 Aralık tarihinin cumartesi gününe geldiğini hatırlattım. Serginin 19 Aralık'ta düzenlenmesine ilişkin herhangi bir talebim olmadı. Bu konuda elçilik yetkililerinin tanık olarak dinlenmesini istiyorum." dedi.

Sanıklardan eski MİT Rusya Masası görevlisi Vehbi Kürşad Akalın da görevinin bilgi toplamak değil, toplanan bilgiyi işlemek olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Yaptığım analizlerin tümünü ihraç edildiğim güne kadar MİT'in sunucusuna (server) kaydettim. İKK'deki birisi büyükelçinin koruma kullanıp kullanmadığını bilemez. Ben de büyükelçinin koruma kullanıp kullanmadığını araştırmadım. Buna sunucudan bakılabilir. Görevim süresince edindiğim hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmadım." dedi.

Sanıklardan Vehbi Kürşat Akalın'dan Karlov hakkında bilgiler istediği, koruması olup olmadığını sorduğu ve bu bilgileri üstlerine ilettiği öne sürülen sanık Hüseyin Kötüce de hakkındaki iddialarla ilgili dosyada somut bir delil bulunmadığını savundu.

Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde "mahrem abisi" olduğu ileri sürülen sanık Şahin Söğüt de cinayete azmettirdiği iddiasını reddetti.

Söğüt, "FETÖ üyesi olduğuma ilişkin ön kabulden yola çıkılarak hakkımda iddianame hazırlandı. Eğer işin başında savcılık, olayların arkasındaki kişileri araştırmış olsaydı cinayetle alakam olmadığı anlaşılırdı." ifadesini kullandı. Altıntaş'ın tüm eylemlerinden sorumlu tutulduğunu belirten Söğüt, Altıntaş'ı tanımadığını, hayatının hiçbir döneminde bu kişiyle görüşmediğini öne sürdü.

Davanın bir sonraki celsesi 17 Ocak 2020'de görülecek.