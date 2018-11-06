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Bartın'da karnına sıcak demir saplanan işçi öldü

Bartın'da, bir demir-çelik fabrikasında karnına sıcak demir saplanan işçi Ramazan Yaman (34), hayatını kaybetti.

  • DHA
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Olay, dün gece Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir demir- çelik fabrikasında çalışan Ramazan Yaman (34), ocaktan sıcak demirleri çıkarırken, birisi karnına saplandı. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Yaman, buradaki tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
 
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Yaman'ın yakınları, acı haberi alınca hastane önünde sinir krizleri geçirdi.
 

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