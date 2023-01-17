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Karşı karşıya gelen iki husumetli silahlı çatışmaya girdi: Tutuklandılar

Antalya'da aralarında husumet bulunan iki kişi karşı karşıya gelince, birbirlerine ateş açtı. 1 kişinin yaralandığı olay sonucunda iki şahıs tutuklandı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 16:56 - Güncelleme:
Karşı karşıya gelen iki husumetli silahlı çatışmaya girdi: Tutuklandılar
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Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.İ. (54) aracıyla seyir halindeyken, daha önceden aralarında husumet bulunan V.G. (42) ile Mehmet Çakır Caddesi üzerinde karşılaştı. A.İ., yanında bulunan tüfekle V.G.'nin üzerine ateş açtı. Bu sırada V.G., tabanca ile karşılık verdi. Olayın ardından iki şüpheli de olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kan izlerini takip ederek V.G.'nin saklandığı siteyi tespit etti. A.İ. ise jandarmaya giderek teslim oldu. Olayda yaralanan V.G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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