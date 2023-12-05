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Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

IHA5 Aralık 2023 Salı 21:42 - Güncelleme:
Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
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Kaza, Hacı Halil Mahallesi D-100 karayolu geçişi Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst Geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan H.O. idaresindeki 34 RU 3620 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsna Ö.'ye (63) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Hüsna Ö. yola savrulurken, seyir halinde olan A.A. hakimiyetindeki 34 EL 1210 plakalı otomobil duramayarak 34 RU 3620 plakalı otomobile vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran kadını hayata döndürmek için zamanla yarıştı. Kalp masajı yapılan kadın, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının alışverişten döndüğü, eşyalarının ve ayakkabısının yola saçıldığı görüldü. Araçların yoldan kaldırılmasıyla kapanan trafik açılırken, araç sürücüleri H.O. ile A.A., polis ekiplerince karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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