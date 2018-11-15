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Kars'ta 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Kars´ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yukarı Sallıpınar Köyü´nde, sabah saatlerinde 300 koyunla birlikte kar ve tipi nedeniyle kaybolan çoban Cemal Reçber (65), AFAD ve jandarma ekipleri tarafından çadırda bulundu. Reçber, hastaneye kaldırıldı.

  • DHA
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Evli ve 6 çocuk babası Cemal Reçber, sabah saatlerinde köyün koyunlarını otlatmak için 3.5 kilometre mesafedeki Boyalı Ormanları Civelek mevkiine gitti. Reçber, saat 15.00 sıralarında cep telefonu ile yakınlarını arayıp kar ve tipi nedeniyle yolunu kaybettiğini söylemesi üzerine Muhtar Murat Türkan, jandarmaya haber verdi. Jandarma köye gelerek çobanın gittiği yerde arama çalışması başlattı. Jandarmanın, AFAD ekiplerine de haber vermesi üzerine arama çalışmaları genişletildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen aramayı sürdüren ekipler, Cemal Reçber´i saat 23.00 sıralarında bir çadıra sığınmış halde buldu. Reçber, AFAD ekiplerince sağlık kontrolü için Sarıkamış Devlet Hastanesi´ne götürüldü.
 
Jandarma ekipleri ise 300 koyunun başında bekleyerek, köylülerin kamyonlarla gelip hayvanlarını  götürmelerini bekledi.
 

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