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  • Kars'ta 8 kişinin öldüğü viyadük kazasına ilişkin sürücü tutuklandı
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Kars'ta 8 kişinin öldüğü viyadük kazasına ilişkin sürücü tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı kazanın ardından tedavisi tamamlanarak gözaltına alınan yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 14:48 - Güncelleme:
Kars'ta 8 kişinin öldüğü viyadük kazasına ilişkin sürücü tutuklandı
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Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde 30 Temmuz'da şarampole devrilen otobüste yaralanan şoför Murat Y'nin Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat Y, Kars'a getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, 30 Temmuz'da Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

Kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu Turgut Reis firması, otobüs işletmesini kapatma kararı almıştı.

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