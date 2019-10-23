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Kars'ta ayının saldırdığı kişi öldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

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İlçeye bağlı Kazıkkaya köyündeki meralık alanda hayvanlarını otlatan Nurettin Polat'a (50) ayı saldırdı. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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