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Kars'ta bir tabur komando sınıra uğurlandı

Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı bir tabur komando, düzenlenen törenle Şanlıurfa'ya uğurlandı.

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Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı bir tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Kars Harakani Havalimanı'nda düzenlenen törenle Şanlıurfa'ya uğurlandı.

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