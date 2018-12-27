Kars'ta bir tabur komando sınıra uğurlandı

<p> Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı bir tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Kars Harakani Havalimanı'nda düzenlenen törenle Şanlıurfa'ya uğurlandı.</p>
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