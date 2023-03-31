Kars'ta etkili olan kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle meydana gelen buzlanma kazalara neden oldu.

Cumhuriyet Caddesi Mihralibey Köprüsü mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç hasar gördü.

Kars-Erzurum ve Kars-Digor kara yolunda ise tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sarıkamış ilçesi'nde de kar yağışı ve sis etkili oldu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, bina çatıları ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış-Kars kara yolu Karahamza köyü mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüryor.

Sürücü Semih Yılmaz, AA muhabirine, yoğun kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, "Baharı beklerken kış geri geldi, şu anda arabamızı temizliyoruz." dedi.