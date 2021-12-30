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  • Kars'ta göçmen kaçakçılığından yakalanan 13 şüpheli sınır dışı edilecek
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Kars'ta göçmen kaçakçılığından yakalanan 13 şüpheli sınır dışı edilecek

Kars'ta, göçmenlerin yasa dışı geçişlerini ve barınmalarını organize eden Afganistan uyruklu 13 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 17:39 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 17:39
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, 29 Aralık'ta gözaltına aldığı 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayıtları tutulan şüpheliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Burada evrakları hazırlanan zanlılar, sınır dışı edilmek üzere otobüsle Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Kars'ta, 29 Aralık'ta göçmenlerin yasa dışı geçişlerini ve barınmalarını organize ettikleri iddiasıyla Afganistan uyruklu 21 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 4'ü tutuklanmış, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüphelinin gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

  • Kars
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